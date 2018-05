Dopo l’incendio, l’Enaip riprende le attività

Tanta paura, molto fumo ma, fortunatamente, conseguenze contenute dopo l’incendio che ha distrutto un magazzino dell’Enaip di Varese.

Il fumo acre che, al momento del rogo, aveva invaso tutte le aule del centro di formazione professionale si è ormai diradato e l’odore rimane solo nel locale interessato dall’incendio e nell’attigua aula di informatica da cui ieri, lunedì 7 maggio, è partito l’allarme.

Gli studenti questa mattina sono rimasti a casa per la festività legata al Santo patrono di Varese, ma già alcuni ragazzi dei corsi post diploma sono tornati in classe. Domani le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti.

« A parte la zona interessata dal rogo, non ci sono ulteriori strascichi – spiega Rina Sartorelli direttrice dei centri Enaip in provincia di Varese – certo ora dovremo sgomberare completamente i locali anche per togliere l’odore acre di cui è impregnato il materiale che era nel magazzino, anche quello non interessato dalle fiamme. Per ora non abbiamo ancora quantificato i danni: una volta liberati i locali valuteremo gli interventi per il ripristino del soffitto. L’attività scolastica non subirà variazioni».

Sulle cause dell’incendio ancora non c’è certezza anche se la tesi più probabile è un cortocircuito. Dai segni lasciati sembra che le fiamme abbiano interessato la zona più vicina alle finestre.