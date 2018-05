L’Inner Wheel Club Varese sceglie il miglior musicista del Manzoni

Questa sera, lunedì 28 maggio 2018 ore 20.30, presso l’Aula Magna del Liceo musicale Statale Manzoni in Via Morselli 10 a Varese, si terrà la prova finale del concorso musicale che vedrà assegnare borse di studio agli alunni del liceo da parte di Inner Wheel Club Varese e Verbano Distretto 204 Italia C.A.R.F.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Presidente dell’Inner Wheel Club Varese e Verbano, dott.ssa Paola Rubiola Dalmasso ed è diretta a promuovere e premiare le eccellenze musicali del Liceo Musicale Manzoni attraverso un concorso che assegnerà ai neo-musicisti più meritevoli 2 borse di studio (una da 700 e una 400 euro) da utilizzare esclusivamente per corsi di perfezionamento in Italia o all’estero.

I partecipanti, solisti di diversi strumenti musicali, si sono esibiti durante la fase eliminatoria nella giornata di mercoledì 16 maggio 2018 e la giuria, presieduta dalla dott.ssa Rubiola Dalmasso e composta da docenti del Liceo Musicale Manzoni, ha ammesso alla prova finale sei alunni: i saxofonisti Camilla Borgnino e Daniel Comacchio, i pianisti Federico Caneva e Silvia Franzi, il chitarrista Giacomo Favitta e la flautista Martina Soffiati.

Questa sera, alla presenza della giuria presieduta dalla dott.ssa Rubiola Dalmasso e composta da M° Sabrina Dente e M° Domenico Innominato, docenti rispettivamente dell’Istituto Musicale Puccini di Gallarate e del Conservatorio di Musica di Como, si svolgerà presso l’aula Magna del Liceo Manzoni, la prova finale aperta al pubblico, così da consentire ai Varesini che amano la musica di ascoltare le giovani promesse del “Manzoni”.

Di seguito il programma della serata:

H. Tomasi Ballade

Camilla Borgnino saxofono

J. Brahms Intermezzo op.117 n° 1

F. Chopin Studio op. 10 n° 12 Scherzo n° 3

Federico Caneva pianoforte

A. Glazunov Concerto in mi bemolle maggiore

Daniel Comacchio saxofono

L. Brower El Decameron negro

Giacomo Favitta chitarra

M. Ravel Sonatina

F. Liszt Studio “La leggerezza”

Silvia Franzi pianoforte

A. Casella Barcarola et Scherzo

Martina Soffiati flauto