L’intramontabile storia del Titanic nelle parole di Claudio Bossi

L’Associazione Spazio Arte Carlo Farioli organizza, giovedì 31 maggio alle 20.45, una suggestiva serata dedicata alla storia di uno dei più famosi transatlantici diventato un mito. L’incontro, intitolato “Gli Enigmi del Titanic”, sarà presentato dal giornalista e scrittore Alessandro Cuccuru che intervisterà Claudio Bossi, ricercatore ed esperto tra i più qualificati della storia della celebre nave.

Bossi ripercorrerà, passo passo, la breve vita del TITANIC attraverso immagini, video e documenti di repertorio. Svelerà curiosità conducendo fin negli angoli più remoti di quella misteriosa nave che, seppur siano trascorsi oltre cento anni dal suo affondamento, ancora incuriosisce suscitando interesse per una vicenda tra le più epiche, drammatiche e commoventi dei nostri tempi.

Claudio Bossi inizia ad indagare sul “caso” Titanic dal 1985, in seguito al ritrovamento del relitto. Oggi è considerato tra i più qualificati esperti internazionali della storia del famoso transatlantico. Per la sua attività di ricercatore, nel 2015, gli è stato assegnato il prestigioso Premio Nazionale Cronache del Mistero. Presta la sua consulenza sul tema TITANIC a giornali, riviste e televisioni; è stato più volte ospite in trasmissioni televisive come Superquark, Ulisse, Voyager, Il Tempo e la Storia per le reti Rai, La macchina del tempo e Mistero per le reti Mediaset. Sono numerose anche le sue partecipazioni a trasmissioni radiofoniche, sia nazionali sia estere. Ha al suo attivo quasi duecento conferenze pubbliche, ha collaborato alla realizzazione di un gioco da tavola dedicato al TITANIC e presta la sua conoscenza a studenti per la realizzazione di tesi sull’argomento.

E’ autore di diversi libri, tra i più recenti: TITANIC – Storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari (Giunti/De Vecchi Editore), Naufragi (Il Saggiatore Editore); Io e il TITANIC (Pietro Macchione Editore); Gli enigmi del TITANIC – Enigma Edizioni.

Per partecipare alla serata, si consiglia la prenotazione contattando: 388 4957878.

GLI ENIGMI DEL TITANIC

31 maggio 2018 ore 20.45

Spazio Arte Carlo Farioli, via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio – T. 388 4957878

