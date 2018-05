Lions, la “giornata della visibilità”

Il prossimo 3 giugno sarà una di quelle giornate destinate a rimanere a lungo nei ricordi di tutti i cittadini lavenesi e non. Molte sono infatti le iniziative organizzate dal Lions Club Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso per dare visibilità al Club e lustro alla comunità intera. Innanzitutto la posa in opera di uno skyline donato dal Lions Club di Laveno quale pannello informativo-turistico sul quale saranno riprodotte le principali cime alpine visibili dal lungolago di Laveno.

L’opera realizzata dal ceramista Carlo Petoletti della FIREMAT, verrà posizionata in Piazza Spinelli e costituirà un punto di vista privilegiato

dal quale ammirare gli splendidi paesaggi che il Verbano offre ai turisti, verrà inaugurato con una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità civili e Lionistiche alle ore 11.45 ed allietata dalle musiche della Filarmonica G. Verdi di Laveno. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 in Piazza Caduti del Lavoro si terrà una dimostrazione dal vivo dei CANI GUIDA LIONS che costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello del Lionismo italiano. Durante tutto l’arco della manifestazione ossia dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sarà inoltre possibile usufruire di diversi service tra i quali lo screening gratuito del diabete, il controllo della pressione arteriosa, il controllo dei piedi piatti dei bambini, uno stand informativo sulle attrattive del Parco Campo dei Fiori ed infine la “gioco-educazione” nella quale i bambini indossando delle automobiline di cartone sono tenuti al rispetto di alcune semplici regole di circolazione stradale. Saranno esposti anche i poster per la Pace realizzati dagli alunni delle scuole medie realizzati per il concorso dell’anno lionistico 2017/2018.

La Presidente del Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso, a nome del Club da lei presieduto, invita i cittadini a partecipare alle attività organizzate durante la giornata anche per approfondire il “lionismo” ed avvicinarsi alla più grande associazione di servizio a livello mondiale, con l’augurio di riuscire a coinvolgere un numero sempre maggiore di associati. Il motto del Lionismo è “we serve” ovvero “noi serviamo”, ma più siamo, più è grande la nostra forza nel servizio. Vi aspettiamo numerosi.

Lions Club Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso