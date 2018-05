Lite per l’eredità, tenta di bruciare viva la sorella nel suo negozio

Solo l’intervento dei Carabinieri della stazione di Cassano Magnago e del Nucleo Operativo Radiomobile di Busto Arsizio ha evitato che in un negozio di tessuti di Fagnano Olona potesse consumarsi un terribile omicidio davanti a diversi testimoni.

A cercare di dare fuoco ad una donna di 45 anni è stato il fratello, 50enne di Busto Arsizio, che nella giornata di ieri (lunedì) si è presentato nell’attività della sorella con un coltello, una tanica di benzina e due accendini.

Dopo un’accesa lite dovuta a questioni legate all’eredità ha perso completamente la testa e ha cominciato a colpire la donna con calci e pugni. Nonostante i tentativi della stessa donna e di alcuni altri soggetti accorsi a seguito delle urla provenienti dal negozio, ha cosparso con liquido infiammabile gli indumenti della sorella e il pavimento del negozio, minacciando di appiccare fuoco con un accendino che teneva in mano.

Solamente l’immediato e tempestivo intervento dei militari, sopraggiunti dopo pochi minuti, ha consentito di bloccare il 50enne senza che potesse portare a termine il proprio intento. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate dove è stata dimessa con prognosi di 5 giorni per “ferite lacero contuse al volto ed agli arti inferiori”, inferte dal fratello durante il litigio.

I carabinieri di Busto Arsizio hanno arrestato l’uomo per i gravi reati di tentato omicidio, incendio doloso, lesioni personali e porto ingiustificato di armi. Ora è in carcere a Busto Arsizio in attesa dell’interrogatorio di convalida.