Lite tra studenti: interviene il padre e stende il compagno

È finito al pronto soccorso colpito dal padre del compagno di scuola. È accaduto a un alunno di una seconda della scuola media Righi di Varese:

«È stato un episodio gravissimo – commenta il dirigente Giovanni Ballarini – Un fatto che non doveva capitare, tanto più oggi perché i ragazzi erano stati al teatro Nuovo per assistere a uno spettacolo contro il bullismo».

Secondo la prima ricostruzione, i due compagni di scuola hanno litigato e poi, con tutta la classe, si sono recati a teatro. Sulla via del ritorno, mentre camminavano in fila lungo il marciapiedi, nei pressi della scuola il genitore di uno degli alunni coinvolti nella lite ha aggredito con un pugno il compagno. Un gesto repentino che ha colto tutti di sorpresa tant’è che la docente non è riuscita a intervenire per difendere il ragazzino.

A quel punto è scattato l’allarme: è arrivata l’ambulanza che ha trasportato lo studente in ospedale per accertamenti mentre una volante della polizia è giunta per chiarire la dinamica e interrogare il padre.

«Come scuola deprechiamo il gesto – commenta ancora Ballarini – Sono stato personalmente nella classe dei ragazzi coinvolti e li ho tranquillizzati. L’esempio negativo degli adulti crea molto sconcerto tra i ragazzi: noi siamo impegnati nel contrasto del bullismo e per fermare ogni tipo di prevaricazione. Questi episodi creano un clima pesante. Anche l’Ufficio scolastico è stato informato dell’episodio».

È ora atteso il referto del pronto soccorso per quantificare le eventuali lesioni patite dal ragazzino; gli agenti delle Volanti hanno ricordato ai genitori del ragazzo ferito la possibilità di sporgere querela.