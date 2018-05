Lo street food “latino” pronto ad invadere Busto

Tutto è pronto per un weekend latino a Busto Arsizio. Da venerdì a domenica il parco del Museo del Tessile sarà invaso da musiche e profumi del sud America per l’International & LatinFiexpo Street Food, un appuntamento che anticipa l’avvio della kermesse estiva del Latinfiexpo a MalpensaFiere (qui tutti i dettagli).

Protagonista sarà il cibo di strada con oltre 25 food truck accuratamente selezionati che proporranno non solo il meglio della cultura gastronomica latina ma anche il meglio del cibo su strada italiano. Ma oltre al cibo grande spazio avrà la danza con maestri che terranno lezioni gratuite in un contesto arricchito da esibizioni di artisti e musicisti, un’area per i più piccoli e un mercatino artigianale.

Alla sera spazio poi alla silent disco con l’associazione Le Officine che per la prima volta proporrà una scaletta musicale tematizzata con la musica latina. Tre serate di divertimento e musica nel completo rispetto della quiete pubblica: la musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) sul palco è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con centinaia di cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un enorme successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

Per tutti i dettagli sull’International & LatinFiexpo Street Food clicca qui.