Lo street food torna in piazza Visconti, tre giorni di musica e buon cibo

Il 25, 26 e 27 maggio torna a Rho in Piazza Visconti, la grande festa dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione. Oltre 20 food truck veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti. Un evento a cura di Chocolat Pubblicità, realizzato con il patrocinio del Comune di Rho.

Sabato e domenica in occasione dell’evento, anche le attività commerciali escono in strada per le vie del centro città è Street Shopping a Rho in collaborazione con Confcommercio Associazione Territoriale di RHO, hanno aderito al progetto per la giornata di sabato 53 negozi, mentre 35 saranno aperti anche la domenica.

Un grazie speciale ai partner Acqua San Bernardo e IVECO Milano Industrial che con la loro presenza contribuiscono a dare sempre maggiori contenuti e qualità all’evento.

Tante le novità per questa edizione del tour 2018 di Urban & Lake Street Food Festival, a partire dai truck food, sempre più selezionati e ricercati come le sfiziosissime apine di Belin Pasta con una proposta di cucina tipica genovese, The Meatball Family con le polpette di Diego Abatantuono, le buonissime piadine romagnole di Pucci Food, lo gnocco fritto di Ape Piadina, i meravigliosi primi piatti di Pastation e i club sandwich di Apetitosa. Bellissime le roulottine vintage di That’s Amore che propone prodotti della tipica braceria abruzzese e del Vero Panuozzo di Gragnano.

Sempre in tempa di carne non potevano mancare gli hamburger di fassona piemontese di The Gustibus, la tagliata di chianina di Chioscando e gli sfiziosi hamburger di Arts Burger. E sempre in tema di sfizio culinario abbiamo il nuovissimo food truck che propone piatti a base di polenta di Sisters Polenta, i cartocci di pesce fritto di Pirate on the Road, le olive ascolane di O’liva, gli sciatt valtellinesi di Mastersciatt e le pettole pugliesi di 900.

Dalla cucina internazionale invece arrivano a Rho le tapas e la Paella spagnola di Las Bravas, la picanha brasiliana di Picanha’s Cube, il churros di Churritos, il choco kebab e la cucina venezuelana di Bululù.



LA GRANDE MUSICA

Urban & Lake Street Food Festival non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi in collaborazione con Ca’ Nostra di Rho.

Si parte venerdì 25 alle ore 19 con la band dal vivo Rude Badger, quattro elementi dalla sonorità folk-acustica con repertorio molto vario che spazia da brani pop rock dei Clash, Cure e Doors a brani più intensi di artisti come Johnny Cash, Eddie Vedder e Bob Dylan dando spazio anche agli inediti marchiati Rude Badger. Dalle 22 invece si ballerà sulle good vibration di Sando Party con dj set direttamente dal tetto del Manny.

Sabato 26 alle 19 sempre dal tetto del mitico Manny, la band live Acoustic Cats e dalle 22 si parte con la grande serata di Trashmilano.

Per la prima volta domenica 27 maggio a Rho dalla 19 l’appuntamento è dedicato al Beat made in Italy. Catapultati direttamente dal Cantagiro del ’68 avremo sul palco del Manny una superband che vi farà cantare e ballare tutta la sera e alle 21 si prosegue fino alla fine con The Bad and the Ugly, due dj milanesi che da a diversi anni propongo le loro selezioni musicali a 360° gradi, che vanno dall’indie rock, revival anni 50,60, anni 80 ed elettronica.

PER I BAMBINI

Laboratori creativi, truccabimbi e tanto divertimento tutti i giorni a tutte le ore e sabato e domenica dalle 12.30 alle 15.00 esibizioni di giocoleria per grandi e piccini.



EVENTI COLLATERALI

Urban & Lake Street Food Festival, ospiterà IVECO SPRING DAYS a cura di Milano Industrial e IVECO con spettacoli di artisti di strada e tanto divertimento. Cerca l’area riservata IVECO e scopri la nuova gamma Daily Blue Power, la soluzione sostenibile ed efficiente per il trasporto urbano. Tecnologia, basse emissioni, prestazioni ed efficienza.

Dove: Rho, Piazza Visconti

Orari:

Venerdì 25 maggio dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 26 maggio dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 27 maggio dalle 11.00 alle 23.00.

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/events/1979262939061693/