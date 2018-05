Locali notturni, due denunce e 5 mila euro di sanzioni

Nella serata di sabato, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra di Polizia Amministrativa, con il supporto degli agenti della Squadra Volante e di personale della Guardia di Finanza, ha effettuato le ormai consuete attività di controllo nei confronti dei esercizi pubblici, a riprova della particolare attenzione posta dalla Questura sull’osservanza delle normative di settore, oggetto di costante vigilanza e monitoraggio.

Nello specifico, sono stati controllati 4 locali notturni tra Varese e Venegono Inferiore e identificate tra gli avventori 98 persone, mentre l’attività di accertamento ha consentito di elevare sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.887 € di sanzioni amministrative.

Le infrazioni maggiormente riscontrate e contestate dagli uomini della Squadra Amministrativa sono state, come spesso accade, la mancanza di etilometri nei locali che somministrano bevande alcoliche, la mancata comunicazione dell’orario adottato da parte dell’esercizio commerciale e la violazione delle prescrizioni presenti nella licenza.

Infine, nell’ambito dei suddetti controlli, 2 persone sono state segnalate alla Prefettura – U.T.G. per violazioni amministrative in materia di sostanze stupefacenti, mentre 2 dei titolari degli esercizi pubblici controllati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di violazione della normativa antincendio e per quello decisamente allarmante della somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16.