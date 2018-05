Da Lonate a Goteborg, l’avventura dei ragazzi del basket Lonate

Dodici ragazzi da Lonate a Goteborg, dentro alla grande avventura del Basketball Festival, gigantesco torneo per ogni fascia d’età. Un bel debutto per il Basket Lonate, «anche al di là del risultato sportivo», per una società che sta crescendo in particolare grazie a bambini e ragazzi.

«Abbiamo partecipato per la prima volta quest’anno» spiega Fabio Caroli, uno dei due allenatori che hanno accompagnato la squadra degli Under 15. «Ci è stato segnalato dalla squadra di Cardano». Tra le sette squadre italiane che hanno partecipato c’erano infatti ben tre formazioni varesine: oltre a Lonate c’erano infatti i “caimani” della Pallacanestro Cuoricino di Cardano (che hanno vinto sette partite su dieci) e la Pallacanestro Verbano Luino.

Il Basketball Festival di Gotemburgo è un evento gigantesco, con 650 squadre partecipanti, dagli 11 anni fino agli over 40, sia maschile che femminile, oltre 2000 partecipanti, decine di palestre coinvolte in tutta la città.

I ragazzi del 2003 del Basket Lonate hanno affrontato la prima fase, quella dei gironi, classificandosi terzi dopo le tre partite contro la norvegese Ullern Basket e le svedesi Högsbo Basket Tigers (con cui hanno vinto con ampio margine) e Alvik Basket Gul. Hanno poi affrontato la seconda fase al palazzetto Torpahallen vincendo con i norvegesi dello Skjetten e finendo invece eliminati agli ottavi dalla KFUM Umeå.

Due vittorie su cinque partite, ma con un buon bilancio sui punti realizzati: 144 fatti contro 136 subìti. «È la prima volta che partecipiamo a un torneo internazionale, al di là del risultato sportivo è stata una bella esperienza per i ragazzi» continua Caroli. «Hanno potuto vivere 24 ore su 24 con compagni e allenatori, si giocava in varie palestre e si dormiva nelle aule delle scuole locali». Cinque giorni di “spedizione”, da mercoledì a domenica sera.

Al di làdell’evento internazionale, il Basket Lonate si conferma anche una realtà in crescita, con duecento tesserati. «L’annata 2011 del “microbasket” è composta da trenta bambini, ci sono venti per l’anno 2010 e altrettanti per il 2009» spiegano elencando il numero di tesserati del settore giovanile, di cui è responsabile Daniele Piccolo.

«Gli under 15 sono poi ventotto, tant’è vero che siamo iscritti a tre diversi campionati (due FIP, uno UISP). Anche perché pensiamo che finché si è ragazzi sia opportuno che tutti abbiano la possibilità giocare».

Buoni risultati sportivi riguardano anche la prima squadra, oggi categoria Promozione, che si gioca in questi giorni i play off per salire in Serie D.