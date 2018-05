Longhini: “Vogliamo chiarezza su Guttuso e Nature Urbane”

Riceviamo, e pubblichiamo integralmente, l’intervento del consigliere comunale di Forza Italia Simone Longhini, che replica alle dichiarazioni di Daniele Zanzi riguardo la seconda edizione di Nature Urbane, e sulla mostra di Guttuso prevista a villa Mirabello

Leggiamo con stupore le dichiarazioni del vicesindaco Daniele Zanzi relative alle motivazioni che l’avrebbero portato a votare contro la delibera di Giunta per la seconda edizione di “Nature Urbane”.

Il massimo esponente di Varese 2.0, braccio destro (in teoria) del sindaco, parla di “organizzazione completamente secretata” aggiungendo che “nessuno sa nulla del programma”.

Ma la dichiarazione più preoccupante è la successiva. «Degli eventi non si conoscono i costi, a tutt’oggi non si sanno i bilanci di questo festival – continua Zanzi – ovvero non si sa quanto viene stanziato, i criteri con cui vengono stanziati questi soldi, perchè vengono affidati questi soldi a certi artisti e non ad altri».

Riteniamo tali affermazioni, fatte non da un varesino qualunque ma dal numero 2 dell’Amministrazione Galimberti e vero ideatore dell’iniziativa, gravi perchè denoterebbero una totale mancanza di trasparenza e di chiarezza non solo nei confronti della città e del Consiglio Comunale ma anche della stessa Giunta.

Chiediamo quindi che al più presto il Sindaco e l’Assessore alla Cultura Cecchi prendano posizione o smentendo fermamente le dichiarazioni di Zanzi oppure venendo in commissione cultura a dare puntalmente conto di quanto affermato dal vicesindaco.

Allo stesso modo riteniamo opportuno – e lo torniamo a chiedere – chiarire i costi della mostra e della collezione Guttuso a Villa Mirabello evidenziando che il Comune dovrà sborsare oltre ai 100.000 euro in 10 anni per un comodato d’uso anche una cifra ingente per l’allestimento che, sempre Varese 2.0, quantifica addirittura in 400.000 euro.