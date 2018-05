L’open day Fidapa è a villa Mirabello

Si terrà domenica 13 maggio 2018 alle 17.00 presso il Salone di Villa Mirabello, in piazza della Motta 4 l’Open Day Fidapa Bpw Italy Sezione di Varese.

L’Open Day Fidapa Bpw Italy si celebra su tutto il territorio nazionale e intende fare conoscere meglio la nostra Associazione informando la collettività e le istituzioni sui nostri obiettivi e progetti, con una giornata densa di eventi creativi.

L’Open Day Fidapa Bpw Italy promuove e sostiene le politiche a favore delle donne con importanti progetti sulle Pari Opportunità in tema di lavoro, di parità salariale, di riequilibrio di genere nei luoghi decisionali, di conciliazione vita lavoro, incrementa l’interesse delle ragazze a intraprendere carriere scientifiche e contrasta la violenza e gli stereotipi di genere. Sostiene e valorizza la professionalità femminile, importanti prerogative delle sue socie, favorendo il desiderio di appartenenza delle giovani donne, cui in particolare si rivolge, in termini di proselitismo.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 17.00 – Presentazione dell’Associazione;

Ore 17.15 – Dimostrazione interattiva di difesa personale per le donne, in collaborazione con la palestra Deashin Karate Do di Varese;

Ore 18.00 – FAQ;

Ore 18.30/20.00 – Aperitivo & concerto di “Carmen et les Papillons”