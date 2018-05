L’organo del Sacro Cuore torna a splendere sulle note del maestro Brambilla

Venerdì 8 giugno sarà una data importante per la chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio. Alle ore 21, infatti, in occasione della celebrazione del Sacro Cuore, si terrà un concerto di musica dedicata all’organo Mascioni recentemente restaurato.

Il concerto nasce proprio per celebrare al meglio l’inaugurazione dell’organo restaurato, un importante organo Mascioni, da qualche tempo in disuso a causa di un infiltrazione d’acqua. Per l’occasione il convento dei frati minori del Sacro Cuore ha commissionato un’opera per questo organo al compositore Roberto Brambilla, residente a Busto Arsizio da 15 anni.

Nato a Livorno nel 1975, ha iniziato gli studi di composizione grazie al suggerimento di Oscar Bianchi. Ha seguito i corsi di composizione al conservatorio “Giovanni Battista Martini” di Bologna con il Maestro Guarnieri, poi all’ “IRMUS” di Milano con il Maestro Solbiati ed il Maestro Bonifacio ed infine ho proseguito al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Si è perfezionato con masterclass internazionali di composizione a Firenze, Livorno, Milano, Narni e Sermoneta, in qualità di allievo esecutore con i maestri Mauro Bonifacio, Peter Maxwell-Davies, Alessandro Melchiorre, Alessandro Solbiati ed Alvise Vidolin. Ho studiato Direzione d’Orchestra con il M° Renato Rivolta alla Civica di Milano Claudio Abbado. Nel mio catalogo sono presenti più di 60 lavori suonati in mezzo mondo.

A questi si aggiunge la composizione “Haurietis Aquas”, che ha lo stesso titolo dell’enciclica scritta da Papa Pio XXXIII, il 15 maggio 1956, dedicata alla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per scrivere questo pezzo, che sarà eseguito in prima assoluta, si è servito proprio dei fondamenti richiesti da Papa Pio XXIII, ovvero le prefigurazioni del Culto al Sacro Cuore di Gesù, la legittimità del culto secondo il Nuovo Testamento, la tradizione, la partecipazione e il progressivo sviluppo. Ha cercato quindi una strada di profonda devozione durante la scrittura degli appunti. Il pezzo infine è stato dedicato ai frati minori del Convento del Sacro Cuore.