L’orgoglio italiano sul palco dell’aula magna dell’Ite Tosi

Perchè essere orgogliosi di essere italiani? Lo ha spiegato questa mattina agli studenti dell’Ite Tosi che hanno partecipato ad un progetto contro la contraffazione, il giornalista Vito Romaniello che ha presentato www.italiafoodballclub.it, il nuovo portale che si pone come obiettivo quello di portare in giro per l’Italia (e nel mondo) la consapevolezza dell’importanza del saper fare italiano in tutti i settori (sport, cibo, tecnologia, impresa, arte, turismo).

Sul palco dell’aula magna dell’istituto c’erano Marco Colombo di Aime, Antonella Reggiori, direttore operativo di Carlsberg (birra Poretti), lo chef Roberto Valbuzzi, l’amministratore delegato di Unet Giuseppe Pirola e Giuseppe Le Noci, attaccante della Pro Patria.

Romaniello ha riflettuto con loro su cosa significhi l’Italia per il mondo, la sua influenza culturale in vari ambiti, l’importanza di difendere i prodotti italiani dalla valanga di imitazioni che fioriscono ad ogni latitudine (non solo in Cina, ndr).

La dirigente Nadia Cattaneo ha spiegato il senso della giornata: «Per gli studenti si tratta di un punto di arrivo di un percorso iniziato sulla sostenibilità e contro la contraffazione mentre per Romaniello si tratta del primo evento di una serie che toccherà anche altre scuole per spiegare l’importanza dell’Italia in vari settori».