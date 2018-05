Lipu, porte aperte in palude

Passeggiate, escursioni per godersi la natura: sono gli appuntamenti organizzati dalla Lipu per la palude Brabbia di Inarzo, gioiello della natura.

Domenica 13 Maggio h 15.00

Passeggiata in Oasi – Daremo la possibilità di passare qualche ora lungi i sentieri della riserva con una visita guidata accompagnati dai volontari LIPU. Si consiglia scarponcini e binocolo Nessun obbligo di prenotazione. Donazione visita guidata 5 € adulti, 3 € ragazzi. Soci LIPU 3

Vita sott’Acqua – Laboratorio per bambini 8-12 anni

Alla scoperta dei curiosi abitanti del mondo sommerso. Presso gli stagni didattici, “armati” di retini, andremo alla ricerca di tritoni, girini, larve di libellula e coleotteri acquatici, alla scoperta di tanti piccoli e grandi animali sconosciuti. Infine, con il microscopio, potremo osservarli ancora più da vicino!

Prenotazione obbligatoria via mail o telefono – Donazione 7 €, 4 € per i soci LIPU. Si consigliano stivali in gomma.

Natura 2000 Day: Promosso dal Gruppo Locale di Conservazione

Nati dal progetto Life «Net Pro Net» e divulgati con il nome #Teamnatura i Gruppi Locali di Conservazione (GLC) prevedono la costituzione di gruppi di volontari il cui incarico è quello di monitorare e sorvegliare le aree naturali inserite nella Rete Natura 2000, di cui fanno parte i luoghi più preziosi del nostro paese.

Il GLC del Lago di Varese e Palude Brabbia è stato selezionato insieme ad altri quattro fortunati sul territorio nazionale per ospitare il NATURA 2000 Day nelle date del 19 20 21 Maggio sia in città di Varese.

Sabato 19 maggio

Dalle 14.30 – Passeggiata sulla ciclabile del lago di Varese alla scoperta della fauna e della flora locali con il ragazzi del Gruppo Locale di Conservazione del #TEAMNATURA

Domenica 20 maggio

Tutto il giorno – Mostra fotografica presso il salone estense di Varese. Paesaggi, fauna e flora del nostro lago.

Dalle 14.30 – Gioco interattivo in palude Brabbia. Un pomeriggio dove i visitatori si caleranno nei panni dei responsabili oasi, dovendo scegliere le strategie migliori per salvaguardare la nostra biodiversità e gestire al meglio una riserva naturale. *Prenotazione Obbligatoria

Dalle 21.00 – Serata “A spasso nella biodiversità varesina”: Presso il salone CESVOV al De Filippi di Varese verranno proiettati documentari naturalistici, per portarci alla scoperta della natura locale. Relatore della serata sarà Giuseppe Bogliani, docente presso l’Università degli Studi di Pavia. La serata rientra nella rassegna cinematografica “Di terra e di cielo”, organizzata da filmstudio90 Varese. Durante la serata sarà offerto un rinfresco.

Lucciole e animali della Notte h 21.15

Venerdì 25 e Sabato 26 Maggio / Venerdì 1 e 8 e Sabato 2 e 9 Giugno

ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 15 MAGGIO

Torna il consueto appuntamento con lucciole, allocchi e raganelle, per scoprire il fascino della Palude Brabbia nella veste notturna con sei date dedicate agli animali della notte! Dopo un’introduzione su curiosità e stranezze degli animali notturni, attraverseremo la Riserva, alla scoperta delle tante lucciole che brillano nei prati, tra gracidii di rane e raganelle, il frinire di grillitalpa, tendendo l’orecchio verso il bosco, dove usignoli ed allocchi fanno sentire la loro presenza con i loro inconfondibili richiami.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, Sconsigliato sotto gli 8 anni.

Orario di Fine Mezzanotte

Donazione: 5€ Adulti e bambini / 3€ soci Lipu

Si consigliano scarponi, torcia e antizanzare.

In caso di maltempo la data sarà annullata