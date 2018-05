Luino, arriva il progetto “Blue box” per combattere il bullismo

Un’urna dove gli studenti possano inserire anche in forma anonima, biglietti di denuncia di episodi sospetti che li hanno riguardati o dei quali sono stati testimoni. È la “Blue Box”, l’arma che la Polizia schiera per combattere fenomeni di molestie e sopraffazione fra giovani che si traducono in una parola: bullismo.

Per questo nella giornata di ieri, mercoledì, personale della Polizia di Stato, si è recato alle medie Bernardino Luini, dove il dirigente del settore Polizia di Frontiera di Luino, commissario capo Francesco Pino, ha presenziato all’incontro con gli studenti in qualità di relatore.

Nella mattinata odierna si è inoltre tenuto un incontro con la scolaresca del Liceo Artistico “Frattini” di Varese, nell’occasione in rappresentanza della Polizia di Stato è intervenuto il commissario capo dott. Jacopo De Angelis unitamente al responsabile del posto di Polizia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

In entrambe le occasioni, il Camper Mobile della Polizia di Stato, con a bordo un’equipe specializzata della Questura di Varese, personale della Polizia Scientifica e della locale Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, è arrivato nel cortile degli istituti scolastici, dove sono state posizionate le “blue box” preparate dai ragazzi, che

hanno dimostrato grande entusiasmo e partecipazione.

Numerosissimi i biglietti inseriti nelle due “blue box”, dimostrando con ciò che le finalità proposte con tale iniziativa sono state pienamente realizzate, ossia entrare con discrezione nel mondo adolescenziale per diffondere consapevolezza verso i numerosi rischi legati non solo all’uso di alcol e sostanze stupefacenti ma anche ai pericoli derivanti dai social network.