Luino, parco a lago pronto per l’estate

Anche quest’anno Luino si prepara alla stagione estiva con i tradizionali appuntamenti e qualche novità. Il Parco a Lago sarà il fulcro di un cartellone con tante iniziative di rilievo.’L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando da mesi per proporre il cartellone estivo. – dichiara il Vice Sindaco Alessandro Casali – Auspichiamo che tutti gli appuntamenti abbiano il meritato successo come accaduto per gli anni precedenti’.’Stiamo lavorando da mesi per garantire che si rispetti la nuova normativa riguardante la sicurezza durante i grandi eventi. -commenta il Consigliere Laura Frulli – La Musica Cittadina propone alcuni concerti, tra cui il 16 giugno nella Corte di Casa Rossi, il 30 giugno ci attende il tanto partecipato appuntamento con i fuochi di artificio, organizzati in partnership con Ascom, a pochi giorni dalla festa di San Pietro e Paolo e, a seguire, il 14 luglio , il concerto di Fabio Concato , in partnerariato con l’Associazione Rinascenze, nell’ambito della Rassegna “Jazz in Maggiore”. Per il decimo compleanno di questo Jazz Festival, il Comune, oltre al grande evento sul lago, presenterà, il 10 agosto , il duo Dado Moroni e Max Ionata con un omaggio a Duke Ellington , “Two for Duke”. Per il grande concerto di Concato, l’Associazione Rinascenze opera in sinergia con il Festival del Teatro e della Comicità.Per gli amanti dello Street Food, Luino ospiterà due appuntamenti da non perdere: 20, 21, 22 luglio in centro città, in collaborazione con Ascom e il 3,4 e 5 agosto sul lungolago e durante queste serate ci sarà anche musica dal vivo.Vorrei anche ricordare, per gli amanti delle due ruote, il 15 luglio , il concorso ‘Eleganza su due Ruote’ della cui giuria ho fatto parte l’anno scorso. Confermati, infine, i tradizionali appuntamenti con il Festival delle Arti di Strada, organizzato dall’Associazione Aurora in concomitanza con i fuochi d’artificio a fine giugno e il cinema all’aperto’.