Luna, Kira e Rex, tutti i cani della provincia comune per comune

Nomi, razze, comuni di residenza. I numeri che vi raccontiamo in questo articolo ricostruiscono nel dettaglio tutta la popolazione canina del Varesotto. Si tratta di ben 123mila cani, ovvero 1 cane e mezzo ogni dieci persone.

Sono i dati contenuti nel database dell’Anagrafe canina regionale tenuto nella nostra provincia dall’ATS Insubria. Qui sono raccolti i dati dei cani che obbligatoriamente (pena una multa da 233 euro) tutti i padroni devono registrare.

Proprio grazie ad ATS abbiamo potuto consultare questo enorme database (naturalmente senza i dati dei padroni) dal quale emergono molte informazioni e curiosità sugli amici a quattro zampe nella nostra provincia.

LE RAZZE DI CANE PIU’ DIFFUSE NEL VARESOTTO

La nostra analisi non può che partire dalla diffusione delle diverse razze dei cani nei 139 comuni del Varesotto. Il primo dato, scontato, è che il cane in assoluto più presente non ha una razza definita. I meticci, infatti, rappresentano la fetta più rilevante con 35mila cani su 123mila.

L’analisi degli animali di razza, invece, da un risultato altrettanto netto: il cane più diffuso è il pastore tedesco. È quello più scelto in quasi tutti i comuni della provincia per un totale di 7.546 esemplari. Dietro, quasi parimerito, ci sono il Jack Russel Terrier (5.292) e il Chihuaha (5.266). Giù dal podio ci sono i 5.046 Labrador Retriever, i 3.510 Pinscher, i 3284 bassotti tedeschi, i 2.944 maltesi e tutto il resto della classifica che potete scorre nel grafico qua sotto.

I CANI DI “MODA” NEL VARESOTTO

C’è un dato nel database dell’anagrafe canina che ci permette di analizzare le razze di cane che vanno di “moda” negli ultimi anni nel Varesotto. Si tratta della data di nascita dei cani che, animale per animale, rendono immediatamente l’idea della diffusione storica di una razza piuttosto che un’altra.

PASTORE TEDESCO: Ad esempio abbiamo visto che il cane più diffuso è il pastore tedesco, ma seguendo il dato storico delle nascite di questi cani possiamo affermare che si tratta di una razza che è sempre andata di “moda” risultando sempre sul podio: al primo posto fino al 2009 e oggi al secondo posto con 418 pastori tedeschi nati nel 2018.

CHIHUAHUA: Questa razza in provincia ha avuto una crescita costante negli anni e dal 2013 è diventata la razza di cane più acquistata. Nel 2017 ne sono nati 520.

JACK RUSSEL TERRIER: La diffusione di questa razza di cane ha avuto una vera e propria parabola con il suo apice nel 2013. Nel 2011 e nel 2012 è stata anche la razza di cane che conta più nati tra la popolazione canina. Negli ultimi 4 anni è andata via via diminuendo.

LABRADOR RETRIEVER: Resta invece stabile al quarto posto il labrador retriever che però fino al 2008 è il secondo cane preferito nel Varesotto.

Ecco le razze dei cani per anno di nascita.

I NOMI DEI CANI

Un’informazione decisamente più curiosa è quella che riguarda i nomi dei cani varesini dove a farla da padrone è in assoluto “Luna”. Sono 1.699 i cani che si chiamano così, seguiti dalle 1.089 “Kira” e dagli 833 “Jack”. Complessivamente i nomi inventati dai padroni sono un’infinità: ben 24.101 e, se siete particolarmente curiosi, ve li abbiamo elencati tutti qua sotto.

LA GEOGRAFIA DEI CANI SI CONCENTRA NEI COMUNI PIU’ PICCOLI

Abbiamo esplorato anche la diffusione geografica degli animali a quattro zampe che si concentrano maggiormente nel centro-nord della provincia piuttosto che a sud, nei paesi invece che nelle città. Sono tutti elementi tutto sommato scontati ma che qui possiamo analizzare a livello quantitativo.

Saronno, Gallarate, Busto Arsizio, Varese, Saronno, Cassano Magnago: se è vero che nelle città c’è il maggior numero di cani (Varese e Busto insieme ne hanno 17.640) va detto che la concentrazione è inferiore rispetto al resto del territorio con appena un cane ogni 10 persone. Nei paesini del nord della provincia, invece, ci sono concentrazioni comprese tra i 2 e i 4 cani ogni dieci persone (in alcuni casi influisce però la presenza di allevamenti).

Ecco la mappa completa della concentrazione dei cani ogni dieci abitanti:

Qui si possono esplorare comune per comune tutti i nomi più utilizzati e le razze più diffuse:

Ecco la classifica dei paesi con la maggior concentrazione di cani:

Ecco la classifica del numero di cani per ogni comune: