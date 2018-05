Lunedì il saluto dei tifosi alla Openjobmetis di Caja

Il saluto di fine anno sportivo da parte dei tifosi è ormai diventata un piacevole appuntamento per giocatori e staff della Pallacanestro Varese.

La squadra che ha riportato i playoff dopo cinque anni e che ha saputo emozionare un’intera città sarà a disposizione dei fans – per autografia, chiacchierate, fotografie e selfie – lunedì 21 maggio, a partire dalle ore 19, negli spazi offerti dalla concessionaria Marelli & Pozzi di viale Borri 211 a Varese.

La serata sarà aperta al pubblico oltre che, naturalmente, a sponsor, consorziati e soci del trust: saranno presenti i giocatori al completo, i componenti dello staff tecnico e i dirigenti del club che in questi giorni sono al lavoro per perfezionare la campagna abbonamenti che sarà lanciata a brevissimo giro di posta e che ha già fatto capolino sul “cubo” di Masnago in occasione delle ultime due partite interne.

WELLS IN POSTA

Stamattina – venerdì 18 – il play-guardia biancorosso Cameron Wells è stato ospite della sede centrale delle Poste di via Milano. L’americano, costretto a non partecipare ai playoff da un infortunio alla mano ma rimasto in città per la rieducazione (ha, tra l’altro, contratto per l’anno prossimo), ha partecipato a un’iniziativa organizzata dal marchio PosteMobile, main sponsor del campionato di Serie A e replicata nelle città delle squadre qualificate ai playoff.