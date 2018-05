Lungo il Parco Pineta con la Galmarini Fisiorun

Domenica 10 Giugno si terrà la quarta edizione della Galmarini Fisiorun.

Si tratta di una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti, di 6 o 12 km, all’interno del Parco Pineta di Tradate, organizzata dalle fisioterapiste dell’Ospedale Galmarini di Tradate nell’ambito del Progetto regionale Ospedali che promuovono la salute (W.H.P.). Le iscrizioni si raccoglieranno dalle 8.30 metre la partenza è prevista dalle 9.30.

La camminata è a passo libero ed è aperta anche agli amici a 4 zampe.

L’iscrizione costa 6 euro, gratuita per i bimbi sino a 6 anni e per gli over 70.