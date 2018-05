Luoghi storici, Duomo e San Pietro nella top ten mondiale

La basilica di San Pietro e il Duomo di Milano tra i monumenti più amati al mondo dai viaggiatori. Il sito dedicato al mondo dei viaggi, TripAdvisor ha annunciato oggi i vincitori dei suoi premi Travelers’ Choice Luoghi Storici 2018.

“Sempre più viaggiatori scelgono una destinazione per scoprirne il patrimonio culturale e artistico” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Per questo i premi Travelers’ Choice Luoghi Storici accompagnati da suggerimenti di tour ed esperienze presso i vincitori da prenotare direttamente su TripAdvisor possono essere un valido aiuto per organizzare al meglio i prossimi viaggi… all’insegna della storia”.

Basilica di San Pietro e Duomo di Milano i nostri portabandiera nel mondo

La Basilica di San Pietro (4°) e il Duomo di Milano (7°) sono presenti anche quest’anno nella Top 10 mondiale, con un’escalation per quanto riguarda il Duomo di Milano che guadagna 3 posizioni rispetto al 2017 mentre la Basilica di San Pietro riconferma il quarto posto. Presidia la prima posizione Angkor Watt in Cambogia, che per il secondo anno consecutivo resta al vertice della classifica, mentre il secondo posto è conquistato da Plaza de España a Siviglia (2°), che oltre a guadagnarsi anche la medaglia d’oro nella Top 10 europea, a livello mondiale sorpassa la Grande Moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi che scende al terzo posto.

La classifica italiana

L’Italia, si sa, si contraddistingue per la varietà di luoghi storici, dalle chiese maestose ai suggestivi siti archeologici fino a tanti altri meravigliosi esempi architettonici. Per questo non stupisce che i viaggiatori globali di TripAdvisor abbiano premiato Roma che, insieme al Vaticano, vanta ben 5 posizioni nella Top 10 nazionale: la Basilica di San Pietro in Vaticano (1°), il Pantheon (3°), il Colosseo (4°), la Fontana di Trevi (5°) e il Foro Romano (7°). A seguire, Milano e Firenze ciascuna con due luoghi storici in classifica: il Duomo (2°) e la Galleria Vittorio Emanuele II (9°) per Milano, Piazzale Michelangelo (6°) e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore (8°) per Firenze. A conclusione della classifica si posiziona il Palazzo Ducale di Venezia (10°).

La Top 10 europea

Fa il suo ingresso quest’anno nella classifica europea Praga che, con la sua famosa Piazza della Città Vecchia, guadagna il sesto posto. Ma a farla da padrone in Europa sono Italia, Francia e Spagna che vantano tutte due luoghi storici nella Top 10 dei più apprezzati del vecchio continente: Basilica di San Pietro (2°) e Duomo di Milano (4°) per l’Italia, Cattedrale di Notre Dame (7°) e Torre Eiffel (8°) per la Francia, Plaza deEspaña a Siviglia (1°) e Cattedrale e Moschea di Cordova (3°) per la Spagna. Chiudono la classifica europea il Parlamento di Budapest (5°), la Torre di Londra (9°) e l’Acropoli di Atene (10°).

I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. Quest’anno sono stati riconosciuti 759 luoghi storici in 68 Paesi nel mondo.