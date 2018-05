Lutto nel mondo della pallacanestro varesina, è morto Alessandro Macchi

(Foto Facebook)

Una triste giornata per il mondo della pallacanestro varesina. E’ morto a soli 44 anni Alessandro Macchi.

In passato era stato giocatore delle categorie minori, dopo aver smesso la carriera agonistica era diventato dirigente della Hydra Varese. Era titolare di un’agenzia di assicurazioni in città. Macchi si trovava in Grecia per una vacanza quando è stato colpito da un malore improvviso. Per i funerali bisognerà aspettare il rimpatrio della salma.

Macchi era consigliere provinciale della sezione varesina della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2012 ed era stato riconfermato pochi giorni fa.

Giuseppe Rizzi, presidente emerito della Fip Varese lo ricorda così: «Le caratteristiche che contraddistinguevano Alessandro erano la generosità e l’impegno; era sempre disponibile ad aiutare gli altri. Si metteva a disposizione per fare andare avanti i lavori del comitato con grande impegno. Con lui avevo un ottimo rapporto che si è consolidato in questi anni. Era un ragazzo scherzoso e solare».

Questo il comunicato della Fip Lombardia: