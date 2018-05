Maggio in giardino, tra rose e profumi

Buongiorno giardinieri, il mese di maggio è sicuramente il periodo dell anno in cui veniamo ripagati dall’amore che riserviamo tutti i giorni al nostro giardino. Maggio è un mese caldo dove le piante sono già ben vegetate; abbiamo goduto nei mesi precedenti delle fioriture delle bulbose messe a dimora in autunno e gli arbusti a fioritura invernale come l’edworthia crisantea lasciano i fiori e si ricoprono di foglie.

La nostra passeggiata nel giardino ci permette di essere inebriati dai profumi dei fiori, dall’odore delle foglie, dall’odore e dal colore della terra che emana segnali di vita. Il mese di maggio è il mese del risveglio dei colori e dei profumi; per utilizzare delle moderne abbreviazioni informatiche si potrebbe chiamare il mese R.C.P.: RISVEGLIO, COLORE, PROFUMO.

Non è più tempo di spostare le piante, ma è l’ora di trapiantare le piante in vaso, se non l abbiamo ancora fatto; è l ultimo treno per trapiantare le rose, per cercare di non perdere la fioritura. La rosa, la regina del giardino bella colorata, profumata, legata a tante simbologie. A marzo l’abbiamo potata, ad aprile l’abbiamo concimata e a maggio va tratata con fungicida e insetticida per prevenire afidi e ticchiolatura. È una regina che a maggio vi ringraziera con la sua R.C.P. Vi consiglio di veder questo video.

Se abbiamo lavorato bene i nostri semenzai sono ricolmi di piantine: è ora di rinvasarle in vasi e, in alcuni casi, di porle già a dimora. È possibile anche seminare in piena terra: Agerato, Amaranto, Aquilegia, Clarkia, Coleus, Convolvolo, Cosmea, Elicriso, Fiordaliso, Gypsophila, Godezia, Iberis, Ipomea, Lino decorativo, Lupino, Papavero, Petunia, Phlox, Pisello odoroso, Portulaca, Primula, Salpiglossis, Zucchetta ornamentale.

Se il prato è poco folto o presenta delle macchie senza erba è ancora possibile provvedere ad un infoltimento: procediamo spargendo sul terreno del terriccio specifico per tappeti erbosi, già arricchito di fertilizzante e alleggerito con sabbia, rastrelliamolo per spanderlo in strato uniforme, quindi spargiamo la semente, facendo attenzione a non creare mucchietti di semi; quindi annaffiamo abbondantemente, ogni 2-3 giorni.

Maggio è anche il mese da dedicare alle erbacee perenni in questa catgoria possiamo inserirci un quantitativo infinito di generi e specie di piante. Esistono giardinieri collezionisti di queste stupende erbacce che, al contario delle rose d’inverno, non richiedono cure particolari ma ci ripagano per i loro colori per le loro foglie per la lor semplicità.

È ora di abbellire anche i balconi. Le viole trapaintate ad ottobre stanno scoppiando: sostituitele con gerani, impatiens, petunieo potunie ,trixie lobelie, scaevole e tutte le altre annuali. Sono tutte piante che, considerando le dimensioni ridotte delle cassette e la velocità di crescita, richiedono tanta acqua e tanto concime, almeno due volte la settimana.