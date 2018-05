Maggio infermieristico: in piazza esami e informazioni

Il 12 maggio si è celebrata la Giornata Internazionale dell’Infermiere. La scelta della data è legata alla nascita, nel 1820, di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

Ogni anno l’International Council of Nurses (Federazione che rappresenta più di 13 milioni di infermieri nel mondo) crea uno slogan in occasione di tale ricorrenza; quello di quest’anno è: “NURSE A VOICE TO LEAD, HEALTH IS A HUMAN RIGHT”, infermiere una voce che guida, la salute è un diritto umano.

L’ordine delle professioni infermieristiche di Varese (OPI VARESE) ha organizzato il “MAGGIO INFERMIERISTICO”: una serie di appuntamenti rivolti sia alla popolazione che ai professionisti.

Dopo l’aperitivo e serata musicale al Twiggy di Varese con la Band “Provinciale 29” il 3 maggio scorso e l’incontro con i ragazzi di seconda media dedicato all’approccio per la gestione di un’emergenza sanitaria presso la scuola paritaria Sacro Cuore di Gallarate, ieri, sabato 12 maggio le iniziative sono state dedicate ai tanti laboratori : contatto, aromaterapia, yoga e danzaterapia, pittura con l’artista Arianna Lucini Paioni che ha presentato i suoi quadri nella sala della nuova sede dell’OPI, in viale Borri, 209 – Varese. La giornata si è conclusa con la premiazioni degli iscritti all’ordine che festeggiano i loro 30, 40, 50 anni di professione.

E oggi, domenica 13 maggio, si prosegue in piazza Monte Grappa a Varese e in via Milano a Busto Arsizio con gazebo informativi ma anche di servizio aperti ai cittadini. Dalle 10.00 alle 18.00, in collaborazione con il CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria), infermieri e studenti sono al servizio dei cittadini per il controllo dei parametri e per fare educazione alla salute, unitamente a simulazioni di Rianimazione Cardiopolmonare.

E sabato prossimo nuovo importante appuntamento: il 19 maggio sarà la giornata della prevenzione ai tumori del colon. A Varese, in piazza Repubblica dalle 9.30 alle 18.30, sarà possibile visitare un gigantesco colon gonfiabile e conoscerne caratteristiche e patologie, attraverso visite guidate condotte da “i globuli rossi”. Verrà offerto anche screening gratuito per la ricerca del sangue occulto. Questo evento, sponsorizzato dall’OPI Varese, è organizzato dall’associazione Maya “salute è benessere”.