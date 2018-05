Magnoni e Marchetti, una vittoria a testa in GT4

I due piloti varesini impegnati nel secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo, Luca Magnoni e Alessandro Marchetti, tornano dal circuito di Le Castellet con una vittoria a testa in classe GT4.

Magnoni e Marchetti pilotano entrambi una Ginetta G55 del team reggiano “Nova Race” e nella prova sul tracciato transalpino sono stati affiancati rispettivamente da Enrico Garbelli e dal finlandese Henri Kauppi. Gara1, disputata sabato 12, si è conclusa con il giallo: la vittoria “sul campo” è andata a Marchetti e Kauppi, con il varesino che ha così centrato il primo successo personale da quando – circa un anno fa – ha intrapreso l’avventura nel CIGT.

La vettura vincitrice è stata però penalizzata dai giudici in seguito a una presunta irregolarità al momento del cambio tra i due piloti. Marchetti e Kauppi hanno però presentato la documentazione che attesta un errore dei cronometristi in quella situazione e dovrebbero essere presto “risarciti” dalla giustizia sportiva.

In Gara2 invece, la vettura di Magnoni e Garbelli è risultata più forte (si è corso sotto una pioggia battente), con Marchetti e Kauppi a inseguire da vicino senza però sopravanzare i compagni di squadra. Il prossimo appuntamento con il CIGT sarà a Misano Adriatico tra il 15 e il 17 giugno: in GT4 Magnoni arriverà in Riviera da leader della classifica, seguito a pari punti da Marchetti e Kauppi.