“Mai più fascismi” presidio di sindacato e Anpi

Cgil, Cisl, Uil e Anpi di Varese hanno fatto un presidio in piazza Mercato a Varese per rispondere alla provocazione di Forza Nuova che giovedì scorso aveva affisso in numerose città italiane degli striscioni contenenti frasi ingiuriose nei confronti delle istituzioni e dei sindacati confederali in particolare sul tema della sicurezza sul lavoro. Nell’occasione sono state raccolte firme per l’appello nazionale “Mai più fascismi” che culminerà il 2 giugno con una manifestazione a Bologna.

«C’è stata una buona risposta delle persone – spiegano i sindacati -. Sono gli ultimi giorni per la raccolta firme a sostegno della petizione nazionale che si vanno ad aggiungere a quelle raccolte dal sindacato nelle fabbriche e dall’Anpi nelle varie sezioni. Questa è la nostra risposta civile alle provocazioni fasciste».

Galleria fotografica Mai più fascisti 4 di 6