Mai più un banco vuoto, la campagna social per combattere il cyberbullismo

Mai più un banco vuoto. Mai più cyberbullismo. La campagna social di Fare x bene onlus è di quelle che toccano nel profondo e fanno riflettere.

Nel video che circola sui principali social network si vede una ragazzina che si presenta alla sua nuova classe, ma non racconta una storia “normale”.

Stefania, questo è il nome di fantasia della ragazza, se ne è andata da Varese (ma potrebbe essersene andata da qualsiasi città) e racconta la sua storia, una storia di bullismo, anzi di cyberbullismo: due cicchieri di troppo, lei che sviene ad una festa, alcuni suoi “amici” che abusano di lei e postano il video che subito si diffonde in rete; lei che viene contattata da centinaia di persone che la umiliano ancora di più, la insultano, la denigrano. E Stefania che non ce la fa più, saluta suo papà e fa la scelta definitiva di buttarsi giù dalla finestra.

Una storia tragica, ma anche tragicamente vera. Non si chiamava Stefania e non era di Varese, ma Carolina ed era di Novara la 14enne che si è gettata dal balcone di casa sua il 5 gennaio 2013: fu violentata da più ragazzi nella festa durante la quale aveva bevuto molto; al trauma della violenza si è aggiunto poi quello del bullismo quando il video di quelle molestie è finito in rete e per lei è cominciato l’inferno degli insulti e degli scherni. Avrebbe deciso di farla finita poco tempo dopo, lanciandosi nel vuoto dal terzo piano della sua casa di Novara, dove viveva con il padre. Otto minorenni, tutti tra i 13 e i 15 anni, sono stati indagati per istigazione al suicidio.

Questo è il messaggio della campagna di Fare x bene onlus: