Di Maio chiede l’impeachment del Presidente. Martina chiede equilibrio

Con una telefonata in diretta a Che tempo che fa Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, ha chiesto l’impeachment del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Una situazione gravissima che segue una lunga crisi che dura da 83 giorni. “Dobbiamo parlamentarizzare la crisi istituzionale – ha tuonato Di Maio con parole dure – È evidente a tutti che la legge elettorale era stata progettata per non mandare il M5S al Governo”.

Terminata la telefonata di Di Maio è intervenuto anche il segretario del Pd Maurizio Martina.

“Siamo di fronte a un passaggio drammatico. Consiglio a Salvini e Di Maio di usare con attenzione le parole perché gli attacchi alle istituzioni sono gravissimi. Abbiamo visto 80 giorni di campagna elettorale che per loro non è mai finita. Questo anziché affrontare i problemi dei cittadini. Salvini ha preso il 17%. Mi auguro che ripensino a contenuti e toni. Sono molto preoccupato perché non si può usare solo la clava della propaganda. Dobbiamo sostenere il Presidente della Repubblica. Quando pensi alla messa in stato d’accusa sei oltre la soglia. Non si può giocare sulla pelle delle persone. Non si poteva trovare un equilibrio? Sono sconcertato dalla faciloneria. Ragionino su quello che stanno facendo senza inquinare il dibattito democratico.”