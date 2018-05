Malore in auto, si ribalta

Ha perso il controllo della propria Peugeot 208, probabilmente per un malore ed è finito sul marciapiede con l’auto ribaltata.

E’ l’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 16 in via Volonterio. Un 71enne residente a Cerro Maggiore stava percorrendo l’arteria in direzione della stazione, proveniente dal cavalcavia, quando ha perso il controllo della vettura.

Ha urtato e danneggiato tre parapedoni, un palo dell’illuminazione ed uno della segnaletica verticale ed ha finito la propria corsa con l’auto ribaltata.

Per liberarlo sono intervenuti i pompieri del distaccamento cittadino e il personale della Croce Rossa di Saronno. E’ stato accompagnato all’ospedale cittadino ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico e a rilevare il sinistro a partire dai danni provocati dalla vettura, rimossa dal carroattrezzi, agli arredi stradali.