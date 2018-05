Malore fatale, addio a don Giuseppe Prina

Un malore si è portato via don Giuseppe Prina, parroco del Santo redentore a Legnano, volto noto della contrada Legnarello.

Il religioso è stato trovato senza vita nel suo appartamento nella mattinata di venerdì 18 maggio. Sacerdote da più di 50 anni, era molto noto a Legnano per il suo impegno e la dedizione nei confronti della comunità legnanese, che avrebbe lasciato la prossima estate, quando sarebbe dovuto andare in pensione.

«Ho appreso con sgomento della scomparsa improvvisa di don Giuseppe Prina. Pur non conoscendolo approfonditamente, mi era nota la sua reputazione di parroco amatissimo dalla comunità del Santo Redentore, da quella dei Santi Magi e dall’intera città. In giorni che per Legnano dovrebbero essere caratterizzati solo dalla festa per l’avvicinarsi del Palio, manifestazione alla quale il sacerdote era molto legato, la città perde quello che è stato un punto di riferimento umano e spirituale – commenta il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus -. Don Giuseppe se n’è andato poco dopo il collocamento in pensione, ma mentre ancora si dedicava alla parrocchia con la generosità e lo spirito di servizio dimostrati in oltre 50 anni di sacerdozio, senza nascondere il dispiacere che la prospettiva di un meritato riposo lontano da Legnano gli suscitava. Le mie più sentite condoglianze ai tanti che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene».

«Improvvisamente ci ha lasciato don Giuseppe Prina, parroco del Ss. Redentore. Come Azione cattolica di Legnano vogliamo ricordarlo per la stima, l’attenzione e l’incoraggiamento che ha sempre dimostrato alla nostra associazione – scrivono i membri di Azione cattolica – Legnano -. Ci ha accompagnato e sostenuto quando abbiamo unito i gruppi parrocchiali di S. Magno e S. Domenico al gruppo di soci del Redentore; nell’ultimo periodo ci ha ospitato e accolto a braccia aperte in occasione della S. Messa nella Giornata dell’adesione, festa dell’Ac. Don Giuseppe ha partecipato insieme a noi anche al recente incontro di formazione tenutosi lo scorso 8 maggio presso l’oratorio di Legnanello. Lo affidiamo al Padre perché lo accompagni in questo ultimo viaggio e lo teniamo nel nostro cuore. Grazie don Giuseppe!».