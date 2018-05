Malpensa più sicura con il nuovo mezzo antiterrorismo

Un “cervellone” mobile, in grado di arrivare sulle piste e sui piazzali, ma anche di controllare a distanza le attività e di garantire il coordinamento tra le diverse sale operative. È il nuovo mezzo allestito dalla Polizia di Stato a Malpensa e presentato giovedì mattina alla presenza del questore Giovanni Pepè, del presidente di Sea Modiano e del prefetto Massimo Bontempi, della direzione centrale Immigrazione e Polizia di Frontiera.

«È un progetto che nasce grazie al nostro nucleo artificieri, grazie agli ispettori superiori Audino e Boldini, e che è stato poi sviluppato in sinergia tra i vari enti» ha spiegato Giuseppina Petecca, dirigente della Polaria dello scalo. «Si è partiti dalla disponibilità di un mezzo allestito per Expo per eventuali attacchi Nbcr: i nostri artificieri inizialmente pensavano solo ad un mezzo attrezzato per il robot (per esaminare eventuali presunte bombe, ndr). Poi è venuta l’idea di trasformarlo in posto di comando avanzato».

Il mezzo è stato così equipaggiato con collegamenti radio e un sistema di telecamere (una fissa e una mobile) per l’acquisizione di immagini che possono essere poi trasmesse alla sala operativa della Polizia in aeroporto, alla Questura, al Centro Operativo Emergenze. Oltre a questo, assicura poi la mobilità – come da idea iniziale – del “robottino” usato per esaminare a distanza eventuali oggetti sospetti.

Il questore Giovanni Pepè, del presidente di Sea Pietro Modiano e del prefetto Bontempi hanno insistito soprattutto su un tema: «sinergia» e lavoro di squadra, per cercare l’equilibrio migliore tra le esigenze della sicurezza – sempre preminenti in aeroporto – e quelle di chi lavora e di chi transita dallo scalo.