A Malpensafiere seminario sul nuovo regolamento Ue relativo alla tutela dei dati

Martedì 8 maggio dalle ore 14.30 alle 18 a Busto Arsizio a MalpensaFiere si terrà un seminario sul nuovo regolamento Ue relativo alla tutela dei dati, che entrerà in vigore il 25 maggio prossimo. Tra i temi che verranno trattati ci sono: aspetti teorici e pratici, quali sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento, come adeguarsi ai nuovi requisiti per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative. Interverranno: Lucio Mazzotti (avvocato), Studio BMC & Associati Dr. Tobia Bearzotti – UshConsulting. Il seminario è riservato a professionisti, studi professionali, Stp, società di servizi contabili.