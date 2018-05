Maltempo, cade un grosso albero e problemi in tutto il paese

Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina (lunedì 7 maggio) a Porto Valtravaglia. Dopo la forte grandinata che ha colpito l’Alto Verbano nella tarda serata di ieri, le squadre sono tornate nel piccolo paese del Lago Maggiore anche questa mattina. Superati gli interventi di emergenza della notte, gli uomini sono al lavoro per rimuovere un grosso albero caduto su una casa di Via Marconi. La pianta ha bloccato per ore l’ingresso all’abitazione e travolto i cavi dell’energia elettrica.

Altri i problemi causati dal forte temporale, come spiegato dal Sindaco Adriano Giacobazzi: cantine o appartamenti allagati, rami caduti in mezzo alla strada, infiltrazioni d’acqua negli edifici, tombini saltati durante il temporale. Non si registrano persone ferite.

Nella foto Piazza Imbarcadero ricoperta di foglie e rami, da Sei di Porto Valtravaglia se