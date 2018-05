Pioggia e grandine si abbattono sul Varesotto

Violenti temporali e grandinate anche nel tardo pomeriggio di mercoledì sul Varesotto.

Le precipitazioni erano attese e, per certi versi, già temute, visto che già domenica e martedì sera isolate grandinate hanno creato disagi e danni visibili.

Segnalazioni vengono da Vedano Olona, Varese, Valceresio, Mornago, Azzate, Castellanza.

A Malnate un albero è caduto sulla sede stradale in via 1° Maggio, la via che porta a Cagno.