L’ottava edizione di Mangia, Bevi e Bici cambia data: si svolgerà domenica 8 luglio e non più il 1° luglio.

Gli organizzatori, ovvero lo staff della Libreria e della Bottega del Romeo di Ispra, dopo essersi confrontati con gli amministratori locali e la Prefettura, hanno deciso di posticipare la manifestazione di una settimana. Mangia, Bevi e Bici era in calendario il 1° luglio, ma per quella domenica si è recentemente sovrapposto l’Air show di Arona, con le Frecce Tricolori, evento che complica lo svolgimento di Mangia, Bevi e Bici, a causa delle ripercussioni sulla viabilità e la sicurezza anche sulle strade della sponda lombarda del Lago Maggiore, che sono tradizionalmente teatro della pedalata enogastronomica. Per la buona riuscita della manifestazione e per tutelare al meglio tutti i partecipanti meglio posticipare di una settimana.

Domenica 8 luglio, Mangia, Bevi e Bici sarà dunque una festa, come sempre, all’insegna della cultura, della natura e del buon cibo, una giornata vissuta a colpi di pedale e sorrisi. L’ottava edizione vedrà i suoi percorsi snodarsi tra Ispra e Laveno Mombello, con una prima tappa gastronomica e culturale già ufficializzata, al Mulino di Turro, nel comune di Monvalle. Tutti i dettagli della manifestazione verranno comunicati a breve.