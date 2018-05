I “maratoneti” della Mountain Bike corrono tra fontanili e valle del Boia

la “Sei ore del Boia”, gara endurance di mountain bike che si snoda tra il parco dei Fontanili e il Sei ore in bici, su e giù per le vallette, tra guadi e sentieri: è, garache si snoda tra il parco dei Fontanili e il parco della Valle del Boia , da cui prende il nome (nell’immagine dell’articolo: edizione 2017, foto Mario Busnelli ).

L’appuntamento è per sabato 12 maggio 2018, punto base al Centro Parco del Ticino Cascina Monte Diviso (via Brennero, Gallarate, quartiere Cajello).

Percorso da 8,5 km, con 160 metri di dislivello, da ripetersi quante più volte possibile nell’arco di sei ore. Una gara che si può affrontare «sia in solitaria che in team da due o da tre» spiega Davide Ruffini, presidente di Mtb Evaloon di Busto Arsizio, la società che promuove l’evento sportivo. «E abbiamo aggiunto anche la categoria lui&lei, per squadre a due miste».

La “Sei ore del Boia” è aperta a tutti i tesserati dai 15 anni in su (i minorenni con autorizzazione dei genitori). L’appuntamento è per sabato 12 maggio, registrazione dalle 7.30 alle 10, partenza alle 11.

La gara è promosso con il sostegno di Parco della Valle del Boia, Uisp, Provincia di Varese, Parco del Ticino e Assessorato allo sport del Comune di Gallarate.