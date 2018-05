Marco Bussetti, un “varesotto d’adozione” come ministro dell’Istruzione

Nella lista dei ministri e sottosegretari, vista da Varese, spicca subito il nome di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

C’è però anche un altro nome legato alla provincia di Varese.

È quello di Marco Bussetti, milanese ma anche varesotto d’adozione. Classe 1962, è dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, incaricato gestione delle politiche sportive in ambito regionale, ma la sua esperienza professionale l’aveva portato anche a Varese, dal 2001 al 2007. Come docente universitario, nel 2003/04 è stato Coordinatore didattico all’ Università dell’Insubria di Varese, del Corso di Laurea in Scienze Motorie della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dove è stato anche Docente di MEDF 2 di teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra (è poi tornato alla Cattolica di Milano). È stato inoltre allenatore di alcune squadre di basket in provincia