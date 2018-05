Mario Delpini ospite al seminario per la “Festa dei Fiori”

Domani, martedì 8 maggio, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà al Seminario di Venegono Inferiore (via Pio XI, 32) per partecipare alla “Festa dei Fiori” con i 23 futuri preti che riceveranno l’ordinazione a giugno. La giornata di festeggiamenti inizierà con la dedicazione, da parte dell’Arcivescovo, della Biblioteca del Seminario al cardinale Carlo Maria Martini che la inaugurò, dopo l’ampia ristrutturazione il 7 maggio 2002. Proprio in occasione della Festa dei Fiori verranno esposti alcuni libri appartenuti al cardinale Martini e che ora costituiscono il Fondo Carlo Maria Marini di più di 12mila volumi. La mattinata a Venegono proseguirà con la Messa in Basilica alle 11.15, presieduta dall’arcivescovo Delpini e con la presentazione ufficiale alla Chiesa milanese dei candidati al sacerdozio. Alle 13 è previsto il pranzo con tutti i festeggiati. Presenti anche due cardinali: Angelo Scola che ricorderà 15 anni di cardinalato e Francesco Coccopalmerio i 25 anni da vescovo.