A Marnate la “Rievocazione Storica Manzoniana”

Si terrà a Marnate, in Valle Olona, presso la sede di “La Casa di Alice” (via Lazzaretto 677) il primo evento che riaccende i riflettori sul Lazzaretto di Marnate. Marnate 1630 “Rievocazione Storica Manzoniana”: un fine settimana per rivivere un’esperienza unica ambientata nel 1600.

Il “Lazzaretto di San Rocco” è stato costruito proprio in quest’epoca, a ricordo dei morti della terribile Peste del 1630, la medesima descritta da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”. Per tale motivo il Comitato, in collaborazione con L’Associazione genitori “La Casa di Alice” e l’Associazione Culturale Storinsubria – gruppo storico “Crapa De Mort”, invitano la popolazione di Marnate e dei paesi limitrofi il 19 e 20 maggio 2018.

In questi due giorni, gruppi di rievocatori storici (Reenactor) metteranno in scena dei passi tratti da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. I ragazzi delle scuole di Marnate e di Olgiate Olona saranno coinvolti in un percorso tra gli accampamenti storici, immersi completamente in un’altra epoca.

Il 2018 sarà un anno davvero incisivo per il Lazzaretto. Il “Comitato per la Tutela e la Conservazione del Lazzaretto di Marnate”, nato nel settembre 2016 da un iniziativa dell’assessore alla Cultura e Vice Sindaco del Comune di Marnate, Dott.ssa Donata Canavesi, e costituito ufficialmente quest’anno, ha l’obiettivo di valorizzare, promuovere, conservare e tutelare il Lazzaretto di Marnate.

Il Comitato, che conta 18 membri attivi, ha redatto un programma di attività per raggiungere l’obiettivo che si è dato: La messa in sicurezza e la futura ristrutturazione di un luogo storico dal valore inestimabile e unica Chiesetta presente in Valle Olona. Già nell’anno 2017, grazie all’adesione alla 8° edizione del Censimento FAI “I Luoghi del Cuore”, sono state raccolte 2.843 firme, che hanno permesso di creare una forte sinergia e collaborazione con il Comune di

Marnate, la Parrocchia Sant’Ilario di Marnate, la Proloco Marnate e alcune associazioni, come l’Associazione “La Casa di Alice”, AFI (Archivio Fotografico Italiano), l’associazione “Noi del Tosi”, l’associazione musicale “Pentagramma”, lo Sporting Club “Mondo Domani” e il Gruppo Presepi Marnate. Dal 30 maggio, il Comitato ha intenzione di partecipare alla raccolta firme della 9° edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimento del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

I membri del Comitato e i soci delle due associazioni organizzatrici dell’evento sperano di riuscire a trasmettere l’entusiasmo che ha animato in questo periodo il loro lavoro e di traferire alle giovani generazioni l’interesse per un luogo, che per molti in Paese ha un significato religioso e affettivo, e far loro riscoprire il valore di un romanzo storico di uno degli autori più significativi della letteratura italiana.

Per informazioni: info@lazzarettodimarnate.it / http://www.lazzarettodimarnate.it/

http://iluoghidelcuore.it/luoghi/13569

https://www.facebook.com/lazzarettodimarnate/