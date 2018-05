Marta Cartabia, la varesina nella rosa dei papabili per il “Governo neutrale”

Nella rosa dei nomi che si fanno in queste ore per coprire le caselle di quel “Governo neutrale” evocato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella circola anche quello di una varesina d’adozione.

Si tratta di Marta Cartabia, giudice vice presidente della Corte Costituzionale, tra le donne indicate per il Governo auspicato da Mattarella per traghettare il paese a nuove elezioni.

La professoressa Cartabia è nata a San Giorgio su Legnano ma si è poi trasferita a Varese dove ha fatto gli studi liceali per poi seguire la facoltà di giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano. È stata nominata giudice della Corte Costituzionale dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2011.

Il suo nome circola in queste ore insieme a tanti altri ma non è stato ufficializzato, anche perché sono in corso trattative in extremis tra i partiti.

Una piccola curiosità: anche nel precedente Governo tecnico, come presidente del Consiglio, venne scelto un varesino. Si trattava di Mario Monti, lui nato proprio a Varese, il 19 marzo del 1943.