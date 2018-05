Martina Colombari madrina del Busto Arsizio Film Festival

Modella, conduttrice televisiva, attrice, fotografa e attivista. Questo il ritratto di Martina Colombari, madrina della serata di apertura della sedicesima edizione del B.A. Film Festival. Sarà il suo volto ad illuminare l’evento di inaugurazione della manifestazione cinematografica – sabato 5 maggio alle 21 al teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio – che vedrà protagonisti Luciano Ligabue e il produttore Domenico Procacci, intervistati dal direttore artistico Steve Della Casa.

Eletta Miss Italia nel 1991, Martina Colombari inizia una ventennale carriera nel mondo della moda e della pubblicità. Parallelamente comincia a lavorare in televisione come co-conduttrice di programmi di spettacolo e sport. Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella fiction Carabinieri, alla quale fanno seguito, tra le altre, le partecipazioni in Un medico in famiglia, Diritto di difesa, I Cesaroni, Don Matteo, Al di là del lago, Il restauratore. Al cinema recita in Abbronzatissimi di Bruno Gaburro, Paparazzi di Neri Parenti, Quello che le ragazze non dicono di Carlo Vanzina, She di Timothy Bond, Bologna 2 agosto – I giorni della collera di Giorgio Molteni e in Barbara ed Io di Raffaele Esposito. Nel novembre 2010 realizza la mostra fotografica di autoritratti Martina_invisibile, esposti a Milano allo Spazio Forma; l’anno successivo firma il libro autobiografico “La vita è una”, scritto in collaborazione con Luca Serafini (Rizzoli). È nel cast del musical “La febbre del sabato sera” al Teatro Nazionale di Milano (2012-2013) e in”The Best of Musical” – Tour Nazionale 2014. Ambassador per EXPO 2015, dal 2007 è volontaria in prima linea e testimonial per la fondazione Francesca Rava NPH Italia.