Massiah (Ubi banca): “Una trimestrale storica”

«È una trimestrale storica». A parlare è Victor Massiah, amministratore delegato di Ubi Banca, evidentemente soddisfatto dai principali indicatori di bilancio di questo primo trimestre: cresce l’utile (117,7 milioni di euro), crescono i ricavi (902,2 milioni), i costi sono sotto controllo e il costo del credito è coerente con le nuove dimensioni di uscita dalla crisi. «Credo che da molti anni non vedevamo questo utile in un solo trimestre – ha commentato l’amministratore delegato di Ubi Banca-. Portiamo a casa un risultato perfettamente in linea con l’evoluzione del piano industriale previsto». Un risultato particolarmente apprezzato perché arriva in un periodo segnato dalla migrazione sul sistema di Ubi Banca di tre istituti di credito, di cui l’ultima, nel febbraio scorso, è stata quella della Banca Teatina.

I vertici dell’istituto di credito esprimono un certo ottimismo anche per quanto riguarda la partita degli Npl, i crediti non performanti. L’incidenza dei crediti deteriorati lordi scende al 12,74% mentre quella dei crediti deteriorati netti all’8,06%.

«Abbiamo isolato un pacchetto di crediti non performing che in questo momento è in corso di valutazione e sul quale siamo ottimisti in termini di execution – spiega Massiah -. Abbiamo tutti i motivi per confermare quanto avevamo annunciato con i risultati di fine anno e cioè di attraversare la doppia cifra verso la singola cifra nel corso del prossimo anno. Le operazioni di finalizzazione del pacchetto, di valutazione dello stesso e di richiesta delle GACS (Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. In pratica la banca interessata crea un titolo obbligazionario con sottostante i crediti deteriorati, ndr) sono al momento perfettamente in linea con le nostre previsioni. Credo che qualche annuncio prima della fine dell’anno riusciremo a farlo, ovviamente a condizioni di mercato coerenti con quelle attuali».