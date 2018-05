Massimo Grignani alla guida di Terranostra Lombardia

Importante incarico per Massimo Grignani, imprenditore agricolo della provincia di Varese e da oggi nuovo Presidente di Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti.

L’elezione all’unanimità – spiega Coldiretti Lombardia – è avvenuta mercoledì pomeriggio nella sede dell’associazione, in via Fabio Filzi 27 a Milano.

«Come imprenditori agricoli – spiega Massimo Grignani – siamo anche custodi e promotori dei nostri territori: per questo nei prossimi anni continueremo a lavorare per valorizzare al meglio le nostre eccellenze agroalimentari, le bellezze naturali e culturali in chiave turistica, attraverso iniziative ed eventi veicolati anche attraverso le nuove tecnologie».

Massimo Grignani, 61 anni, è tuttora ai vertici di Terranostra Varese: il suo è stato un autentico ‘cambio di vita’ che, nel 2003, lo ha portato a lasciare la città e il suo impiego nel settore dei media per dedicarsi all’impresa agricola ereditata dal padre, rilanciandola e trasformandola, oggi, in un avviato agriturismo nel comune di Cugliate Fabiasco, a pochi chilometri dal valico di Ponte Tresa. All’interno dell’impresa agrituristica sono allevate capre e animali di bassa corte, quegli stessi che da sempre popolano una fattoria.

L’attività di Grignani come presidente di Terranostra Varese si è tradotta nella capacità di creare una squadra coesa, unita e consolidata, attuando numerose iniziative volte a promuovere sia la cucina tipica, sia promuovendo la scoperta del territorio, il turismo rurale, gli itinerari a piedi e in bici nei territori limitrofi alle strutture agrituristiche.

Grignani è anche nel consiglio della Strada dei Sapori delle Valli Varesine e nel consiglio del Consorzio Turistico di Varese – Varese Convention & Visitors Bureau.

Grignani – continua la Coldiretti regionale – succede ad Alessandra Morandi di Brescia, che ha guidato Terranostra Lombardia negli ultimi dieci anni. «E’ stato un periodo ricco di impegni – dice Alessandra Morandi – Abbiamo fatto conoscere ai consumatori italiani e stranieri la bellezza delle nostre campagne e delle nostre attività grazie a molti appuntamenti, tra i quali voglio ricordare Expo 2015 e il Villaggio Coldiretti a Milano dello scorso anno, e grazie alla nuova figura dell’agrichef, il cuoco contadino. Abbiamo anche lavorato per facilitare il lavoro delle nostre aziende attraverso un confronto costante con le istituzioni».

«L’agricoltura non può prescindere da turismo, ambiente e territorio – afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia – Gli agriturismi racchiudono in sé tutto questo e rappresentano il biglietto da visita più completo per raccontare i consumatori le nostre tipicità, la biodiversità italiana, l’importanza della stagionalità dei prodotti agricoli e il loro legame con tradizione e paesaggi».

In Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – gli agriturismi attivi sono oltre 1630. A livello provinciale, per numero di strutture presenti, troviamo Brescia con 335, Mantova con 239, Pavia con 225, Bergamo con 165, Como con 151, Milano con 127, Sondrio con 119, Varese con 85, Lecco con 74, Cremona con 72, Lodi con 31, Monza e Brianza con 15.

Massimo Grignani guiderà Terranostra Lombardia per i prossimi cinque anni. Gli sarà accanto nel ruolo di vice Giuseppe Groppelli di Mantova. I rappresentanti territoriali nel nuovo direttivo sono Paolo Vecchi per Bergamo, Tiziana Porteri per Brescia, Paolo Riseri per Cremona, Emanuele Bonfiglio per Como e Lecco, Raffaele Dondoni per Milano, Lodi e Monza Brianza, Alberto Lucotti per Pavia, Angelo Cerasa per Sondrio e Daniela Maggi per Coldiretti Lombardia.