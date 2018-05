Massimo Priviero in concerto all’Auditorium

Venerdì 1° giugno 2018 alle ore 21 all’Auditorium comunale (Via Pietro Valsecchi 23), l’Amministrazione di Maccagno con Pino e Veddasca dà appuntamento con un concerto Live acustico di Massimo Priviero. Musicista e compositore di genere rock di origini venete ma milanese di adozione, Priviero unisce il rock di stampo americano alla lirica della scuola dei cantautori italiani. Nel 2018 Massimo Priviero festeggia i suoi trent’anni di carriera ed è attualmente impegnato in un lungo tour per promuovere il suo ultimo album, dal titolo “All’Italia”.

Si tratta di un omaggio al nostro Paese, vissuto attraverso alcuni dei

grandi avvenimenti che negli ultimi decenni lo hanno profondamente segnato.

Nel luglio del 2015, Priviero fu protagonista proprio a Maccagno di un memorabile concerto tenutosi su una piattaforma sull’acqua a qualche decina di metri dalla riva.

Al largo del Parco Giona, illuminò una splendida serata estiva accompagnata dalla musica di Matteo Carassini e dei Trenincorsa. L’ingresso alla serata è libero.

“Ancora un grande appuntamento con la musica”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Sono orgoglioso di ospitare nuovamente Massimo Priviero a Maccagno, dove ancora non si è spenta l’eco di quella straordinaria performance sull’acqua. Massimo è un artista davvero affermato e lo testimoniano il suo curriculum e la lunghissima serie di date che lo sta accompagnando in tutta Italia. Spero che nessuno voglia perdersi questa occasione per applaudire un grande artista e un raffinato musicista”.