“Masterchef” dei sindaci, sfida ai fornelli per solidarietà

Tre sindaci si sfidano ai fornelli, per solidarietà.

Un bell’appuntamento che vedrà protagonisti tre sindaci di altrettanti Comuni interessati dalla rete di welfare comunitario Revolutionary Road-Oltre la crisi.

A sfidarsi tra pentole e padelle saranno Angelo Bellora, primo cittadino di Cardano al Campo, il “collega” Giovanni Corbo di Besnate, e il sindaco di Cairate Paolo Mazzuchelli. Messe da parte le differenze politiche – due sono sindaci di centrosinistra, uno leghista – cucineranno per gli ospiti della serata.

La sfida è ospitata all’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate (via Matteotti 4) venerdì 25 maggio. Il contributo per partecipare alla serata è di 25 euro – per la cena completa – e ci si può prenotare a comunicazione@oltrelacrisi.org o al numero 340 8565803.

La partecipazione alla cena comprende appunto anche un contributo alla rete Revolutionary Road-Oltre la crisi, il progetto sociale per un nuovo welfare di comunità, sostenuto da Fondazione Cariplo, che comprende 18 Comuni della zona di Gallarate e Somma Lombardo e che prevede azioni dedicate sul tema del lavoro e della casa, anche mediante nuovi canali di finanziamento comunitario.