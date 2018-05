Una mattinata di controlli per combattere il tumore al seno

Oltre 120 donne si sono sottoposte ai controlli senologici organizzati all’ospedale Sant’Antonio abate di Gallarate.

Dalle 9 sino alle 15 di ieri, sabato 12 maggio, tante donne giovani hanno raccolto l’invito delle associazioni Caos e Lilt, in collaborazione con l’ASST Valle Olona, di sottoporsi gratuitamente all’iniziativa di prevenzione contro il tumore al seno.

Il successo è stato notevole: le dottoresse Silvana Monetti, Luisa Giavarini e Veronica Arlant hanno visitato n. 122 donne: «E’ molto significativo che l’adesione sia stata sopratutto di donne giovani, perchè questo è il target che volevamo raggiungere – commenta Silvana Monetti, Responsabile Breast Unit del S.Antonio Abate. L’obiettivo è proprio quello di intercettare donne in età giovanile per sollecitarle ad affidarsi a un Centro di Senologia che le prenderà in cura organizzando un percorso di prevenzione personalizzato, valutando anche familiarità e stili di vita.

La presenza della Dottoressa Rosalba Antronaco, Radiologa dedicata alla mammella, è stata determinante perchè, grazie alla collaborazione della Radiologia diretta dal Dottor Giuseppe Chirico, ha permesso di fare in contemporanea 5 ecografie a donne la cui visita ha richiesto un approfondimento di secondo livello.

La presenza della Caposala Pasqua Baiano, unitamente alle infermiere Lara e Bruna, coadiuvate brillantemente dalle volontarie CAOS ( che si sono occupate anche delle numerose prenotazioni) hanno fatto la differenza dando, ancora una volta, il messaggio che il gioco di squadra sia la strategia vincente.