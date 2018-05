Mega terremoti al cinema Grassi

Il Gruppo Astronomico Tradatese, ha in programma per Lunedì 21 Maggio, alle 21 al Cine Grassi di Tradate, una suggestiva serata sul tema: mega-terremoti ripetitivi. Relatore un ospite importante e molto noto, Luigi Bignami, geologo e scienziato di grande fama. Negli ultimi anni si sono registrati alcuni di forti terremoti che si sono succeduti in tempi ravvicinati e in aree relativamente ristrette.

Un primo esempio è recente il terremoto del Messico: il 7 settembre 2017 alle ore 23:49 ora locale, si è avuta una tremenda scossa di magnitudo di 8.2 ed epicentro a una profondità di 69,7 km nel golfo di Tehuantepec (si è trattato del sisma più forte da quello distruttivo di Jalisco-Colima del 1932); il successivo 19 settembre si è verificato in Messico un nuovo terremoto, la cui scossa più forte è stata registrata alle 13:14 ora locale con una magnitudo di 7.1 gradi della Scala Richter ed epicentro vicino a Puebla a soli 650 km dal precedente. In totale questi due eventi hanno fatto quasi 500 vittime. Il 25 aprile 2015 il Nepal è stato colpito da una serie di scosse sismiche – la più forte di magnitudo 7,9 – che hanno ucciso più di ottomila persone e provocato migliaia di sfollati. Dopo 17 giorni un altro sisma di magnitudo 7,4 ha completato la distruzione di Kathmandu, la capitale. Forti terremoti hanno colpito le Isole Curili (a Nord del Giappone) negli ultimi due anni e studiosi dell’ Università di Tokio prevedono un terremoto di magnitudine 8 entro 10-20 anni.

È logico chiedersi se un forte terremoto può innescarne un altro di notevole intensità. Se lo chiede la gente comune, ma se lo chiedono anche gli scienziati. La risposta è complessa e soprattutto non generalizzabile. Ogni caso richiede un’analisi approfondita della situazione geologica dell’area. Tra l’altro c’è chi sostiene che negli ultimi 10 anni c’è stato un numero di terremoti violenti superiore a quello degli ultimi cento anni. E’ vero tutto ciò? E se c’è qualcosa di vero cosa ha innescato una simile situazione? Ed è “normale” che un terremoto Magnitudo 6.9 colpisca un’isola vulcanica come quella delle Hawaii suscitando nel vulcano Kilauea 19 fessure da cui sta tuttora emergendo una delle più violente eruzioni degli ultimi decenni? A queste domande affascinanti ma anche di grande importanza pratica, cercherà di dare una risposta Luigi Bignami lunedì 21 maggio al Cine Grassi, in base a quello che la scienza è riuscita a capire dell’interno del nostro pianeta.