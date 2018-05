Memorial Barozzi, raduno aperto alle moto

Domenica 20 maggio 2018 si svolgerà a Luino il Raduno in memoria di Aldo Barozzi. Quest’anno per la prima volta sarà aperto alle moto.



Presso Via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi e nel parcheggio ex Svit si terrà il tradizionale raduno per appassionati di automobili tuning, sportive e d’epoca il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. Per la prima volta la manifestazione verrà aperta anche alle moto.

Il 4° Raduno Auto e Moto in memoria di Aldo Barozzi è un evento a scopo benefico. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’associazione Asilo Infantile “Roggiolo – Bonga” (Asilo delle Motte di Luino).

Durante la giornata si terranno laboratori per bambini e animazione anche per i più piccoli con musica dal vivo.

In caso di maltempo il raduno verrà rinviato.

raduno.luino@libero.it

www.facebook.com/RadunoAutoLuino