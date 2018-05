Domenica 13 maggio dalle 9,00 alle 13,00 in Piazza Galvaligi a Gazzada Schianno, si svolgerà la prima edizione del Mercatino del Baratto del giocattolo tra bambini e ragazzi. La manifestazione è stata voluta dal Comune al fine di promuovere la socializzazione e lo scambio di beni che possono così cominciare una nuova vita nelle mani di chi li riceverà.

La partecipazione sarà gratuita e aperta a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Per i bambini al di sotto dei 10 anni sarà richiesta la presenza di un genitore o di un adulto che ne faccia le veci. Per iscriversi basterà recarsi in piazza Galvaligi domenica 13 maggio tra le ore 8.00 e le ore 9.00 e rivolgersi agli organizzatori che indicheranno ai partecipanti la propria postazione. Le iscrizioni verranno raccolte fino ad esaurimento posti.

L’allestimento della postazione sarà a libera interpretazione di ogni bambino che potrà dare sfogo alla propria creatività tenendo presente che lo spazio massimo occupabile è di 3x3m. Durante la mattinata sarà consentito scambiare solo oggetti usati, ma in buono stato di conservazione, puliti e non pericolosi. Non sarà consentito scambiare vestiti, scarpe, generi alimentari, animali, articoli per adulti, articoli per animali, oggetti di antiquariato, oggetti di interesse storico, preziosi, oggetti atti a ferire, e qualsiasi articolo reputato dagli organizzatori non attinente allo spirito e alle finalità del mercatino.

Ogni forma di contrattazione dovrà essere insindacabilmente eseguita dai bambini o ragazzi partecipanti. I genitori presenti potranno assistere senza interferire con la contrattazione tra i veri protagonisti del mercatino. Questo perchè lo spirito di questa manifestazione è basato fondamentalmente sull’amicizia, il gioco e la socializzazione.

Dalle 11,00 alle 13,00 sarà attivo anche uno spazio gestito da ReMida in cui verranno condotti laboratori legati al tema del riuso in cui i ragazzi potranno creare e sperimentare attraverso l’utilizzo di svariati materiali messi a disposizione dall’associazione.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito comunale oppure scrivere a comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it.