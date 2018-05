Mercoledì nero, ai playoff cadono tutte le varesotte

È stato davvero un brutto mercoledì per le nostre squadre impegnate ai playoff. Al prossimo turno non ci saranno protagoniste della nostra provincia – o dei nostri campionati -, che ora per sperare nel salto di categoria dovranno aspettare i ripescaggi.

Per la Promozione, dopo la sconfitta interna 2-0, la Rhodense è andata vicina alla rimonta, ma si è fermata sul 2-1 sul campo della Vertovese.

Fuori anche il Gorla Maggiore per la Prima Categoria che dopo aver perso 1-0 l’andata in casa della Barona, sul terreno amico non riesce ad andare oltre l’1-1 che qualifica i milanesi. Gorla che nel corso della gara ha anche sprecato un calcio di rigore.

Escono dalla corsa promozione anche le due di Seconda Categoria, la Crennese e la Cuassese. I gallaratesi dopo aver perso all’andata 3-2 in casa, hanno pareggiato 0-0 in casa dell’Alagna non riuscendo a sfondare la difesa avversaria.

Va peggio alla Cuassese, dopo lo 0-0 sul campo dell’Atletico Dello che aveva lasciato aperte le speranze, a Cuasso al Monte i bergamaschi si sono imposti con un netto 3-0 lasciando l’amaro in bocca ai biancorossi.